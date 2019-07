Cárdenas tiene derecho de manifestar desacuerdo con congreso de BC: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano está en “todo su derecho” de manifestar su desacuerdo sobre la ampliación que votó el Congreso de Baja California para que el próximo gobernador se mantenga cinco años y no dos como fue votado.

El mandatario se negó de nuevo a dar una opinión sobre el actuar de los legisladores locales, que con su voto, beneficiaron a Jaime Bonilla Valdez.

No tengo comentario…esto lo tienen que resolver las instancias competentes, en este caso el Tribunal Electoral, y ya hay denuncias y que se resuelva”, dijo.

El Presidente fue cuestionado sobre la demanda de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano de sancionar a los diputados locales y que desaparezca el Congreso local.

“Cárdenas está en todo su derecho. El ingeniero siempre expresa con libertad sus puntos de vista, es una característica buena. Siempre va a traer nuestro respeto, es el precursor de nuestro movimiento el ingeniero Cárdenas”, indicó.

López Obrador recordó que Cuauhtémoc Cárdenas fue quien inició la lucha por la democratización, enfrentó al ex Presidente Carlos Salinas de Gortari y “padeció un fraude electoral”.

El jefe del Ejecutivo aseguró que ahora el Presidente de la República no se mete en los poderes autónomos e independientes.

“Son otras circunstancias, la gente no se deja, los legisladores no son empleados del Ejecutivo. En Baja California, ¿qué no hubo un arreglo arriba entre partidos? Eso ya no existe”, dijo.