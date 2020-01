Caravanas migrantes tienen una dirección, no son espontáneas: Andrés Manuel

Ciudad de México (GH).-Las caravanas migrantes no son movimientos espontáneos, son dirigidas y el gobierno federal está por concluir un análisis, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

No tenemos nosotros concluido un análisis sobre esta situación, tenemos información, no quiero aventurar una opinión. Sí hay dirigentes, no son movimientos espontáneos: se convoca a caravanas, se miente a los migrantes, eso sí lo puedo decir, en esta última más de la mitad aceptaron regresar, regreso asistido, sólo porque se les informó que no iba haber paso hasta la frontera Norte. Les habían dicho que había un arreglo para que pasaran hasta la frontera Norte”, dijo.