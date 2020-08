"Cañonazos, amigos y alta corrupción": Muñoz Ledo denuncia que ofrecieron sobornos en Tepjf

CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado Porfirio Muñoz Ledo acusó que de cara a la renovación de la dirigencia nacional de Morena, hay "cañonazos" amigos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuyos magistrados, dijo, han recibido ofrecimientos de sobornos millonarios.



A través de su cuenta de Twitter, Muñoz Ledo informó que durante una reunión con su fracción parlamentaria, le reclamó a su coordinador la falta de apoyo al presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, en su litigio ante dicha autoridad electoral.



"Le reclamé a Mario por la dolosa acusación de actuar 'a la mala' a nuestros aliados del PT. Protesté por la falta de apoyo a Ramírez Cuéllar en su litigio con el TEPJF, a cuyos magistrados han ofrecido sobornos millonarios para votar en su contra. 'Cañonazos' amigos y alta corrupción", escribió.

Le reclamé a Mario por la dolosa acusación de actuar "a la mala" a nuestros aliados del PT.Protesté la falta de apoyo a Ramirez Cuellar en su litigio con el TEPJF,a cuyos magistrados han ofrecido sobornos millonarios para votar en su contra."Cañonazos"amigos y alta corrupción.2/2 — Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) August 25, 2020



El legislador señaló que también le pidió a Delgado que deje el cargo de presidente de la Junta de Coordinación PolÌtica (Jucopo) para evitar conflicto de intereses ante sus aspiraciones de presidir a su partido.



"En conferencia virtual con la diputación de Morena, felicité a Mario Delgado por su aspiración a la presidencia del partido y lo insté a que dejara su cargo como Presidente de la Jucopo en la Cámara para evitar conflicto de intereses", sostuvo.



Van contra magistrados

El diputado de Morena Rubén Cayetano informó que durante el Consejo General de su partido, el próximo domingo, presentar· un "plan de defensa" que incluye solicitar juicio polÌtico en contra de los magistrados del TEPJF y promover reformas legales para que sus resoluciones puedan ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).



Durante una manifestación afuera de una Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Guerrero, el legislador acusó a los coordinadores parlamentarios Mario Delgado y Ricardo Monreal de haber preparado el terreno propicio para un "vendaval de impugnaciones" con el objetivo de acorralar al partido.



El legislador dijo que durante el Consejo General de Morena convocado por Bertha Luján buscar· que se apruebe la propuesta de llevar a cabo una reforma profunda a las leyes electorales y cuyo objetivo fundamental ser· que las resoluciones del tribunal electoral no queden al margen del estudio y revisiÛn constitucional de la SCJN en aquellos casos en los que hay precedentes.



Adem·s, amenazó que la sentencia del TEPJF que obliga a dicho partido a renovar su dirigencia nacional a travÈs de una encuesta no quedar· impune, por lo que la próxima semana presentar·, con fundamento en el artÌculo 110 de la ConstituciÛn, una demanda de juicio polÌtico en contra de los magistrados.



"Esto no va a quedar en la impunidad, la sentencia en contra de Morena ser· su propia condena", indicó.