Calderón niega haber presionado a Arturo Zaldívar a renunciar

CIUDAD DE MÉXICO.- El expresidente Felipe Calderón Hinojosa rechazó haber presionado al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Zaldívar, como lo dijo en un programa de televisión.

En entrevista radiofónica con Carlos Loret de Mola, dijo que de ser cierto que hubo presiones en contra de Zaldívar, hubiese sido bueno que lo denunciara en su momento, y no casi una década después, por lo que desde su perspectiva, pareciera que el ministro está defendiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Niego categóricamente las presiones. Que diga en qué casos, cuándo se realizaron, qué hizo al respecto, y sobre todo, hubiese sido deseable que las denunciará en su momento porque pudieron darse hace seis años, siete, ocho; pero de repente que venga un golpe de memoria así de abrupto, me parece no que no está bien.

Comparto el extracto de la entrevista anoche con Arturo Zaldívar donde el Ministro Presidente de la SCJN reconoce el respeto absoluto de López Obrador a la independencia judicial y señala las graves intromisiones de Felipe Calderón en la materia

“Yo dejé de ser Presidente desde hace 10 años, por qué no lo dijo antes, y no cuando tiene que defender al presidente López Obrador.

“Lo penoso del tema es que diga sin argumentos y precisiones, y una década después, y lo diga a propósito de buscar argumentos malos para defender al Presidente. Aquí lo grave es que el presidente de la Corte, esté defendiendo al Presidente de la República”, expresó.

Calderón Hinojosa dijo que la discusión debería ser si desde el eje federal se presionó a un ministro para renunciar, o las presiones del Presidente a la Suprema Corte, y por qué el Senado aceptó la renuncia sin argumentos, porque se está hablando de un poder de la República; ese es el tema, la integración de un Poder.

Agregó que siendo Presidente de México tuvo diálogo con Zaldívar, pero sin que se dieran presiones, y para ejemplo está que presentó un documento sobre los hechos de la Guardería ABC.

“Yo no disculpo a Medina Mora, pero sí me gustaría que Zaldívar, a quien aprecio mucho, que haga precisiones. Me apena que haya ido a un programa de comicidad fallida y palero de López Obrador, que no es para eso la televisión del Estado, ni las tareas del presidente de la Corte.

“En mi caso me gustaría saber circunstancias de tiempo y lugar, y en qué momento en mi gobierno presionó al ministro Zaldívar o a otro ministro. Hablé con él desde que estaba en la preparatoria, hablé de muchos actos jurídicos, pero no hubo presiones”, afirmó.

El exmandatario indicó que no se arrepiente de haberlo propuesto para la Corte, y por eso lamentó que salga a la defensa de López Obrador, por lo que insistió que es “falso de toda falsedad, que yo no tenía el control de la Corte. Yo propuse ministros a personas que ni conocía”.

Por lo que invitó al Zaldívar a pasar a la historia como un presidente de la SCJN que defiende su autonomía y la democracia.

“Que pase a la historia como adalid que defiende la Corte, en un momento que está peligrando su independencia por el poder hegemónico que se está instalando de nuevo en el país”, refirió Calderón.