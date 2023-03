CURP 2023: Dónde y cómo corregir errores en el documento

MÉXICO.- Tu CURP está vinculado a tu acta de nacimiento, por eso no debe tener errores.

Es muy importante que los documentos oficiales como el acta de nacimiento y la Clave Única de Registro de Población (CURP) no contengan ningún tipo de error, ya que puede generar problemas al momento de realizar trámites en los que es necesario comprobar tu identidad.

A continuación te decimos dónde y cómo corregir errores en tu CURP.

#Entérate ➡ Realiza la consulta y descarga de tu #CURPCertificada para obtenerla ingresa a: https://t.co/kbBcsAAaPg �� En caso de que existan errores acude a tu módulo de Registro Civil más cercano, consúltalo en: https://t.co/YLC0P2PJHn pic.twitter.com/jLYip4l9Cm— Gobernación (@SEGOB_mx) March 2, 2023

Así puedes corregir tu CURP:

El trámite para corregir el CURP se puede hacer de manera presencial en alguno de los módulos de Atención Ciudadana más cercanos a tu domicilio, los cuales se pueden consultar en este sitio web.

Por otra parte los documentos requeridos para realizar la corrección son:

Acta de Nacimiento.

Certificado de nacionalidad mexicana en caso de que no exista un acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente con fotografía.

¿Qué puedes corregir de tu CURP?

Estos son los datos de una CURP que están sujetos a errores y se pueden corregir:

Nombre.

Apellido.

Fecha.

Lugar de nacimiento.

Sexo.

Número de acta.

Libro.

Foja.

Tomo.

Entidad o municipio.

Tener más de una CURP.

El trámite para corregir no tiene costo, recuerda que si no corriges este importante documento no podrás realizar trámites ante las dependencias de la administración pública, ni ser beneficiario de los programas gubernamentales.

¿Cuáles son los elementos de un CURP?

La CURP contiene 18 elementos de un código alfanumérico; 16 de ellos son la primer letra y primer vocal interna del primer apellido, primer letra del segundo apellido, primer letra del primer nombre, año, mes y día de la fecha de nacimiento; género, las dos letras del lugar de nacimiento de acuerdo al código de la Entidad Federativa.