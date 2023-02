Infonavit: ¿No tienes puntos para solicitar un crédito? Estos pueden ser los motivos

CIUDAD DE MÉXICO.- Los trabajadores que cotizan ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuentan con la opción de solicitar un crédito al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y comprar una casa, terreno o departamento, sin embargo, para esto necesita cumplir algunos requisitos.

Para lo anterior, uno de los requisitos más importantes que pide el Infonavit a los interesados en un crédito, es tener 1080 puntos para poder precalificar y saber cuál es el monto que se les presta.

Si ya has revisado en tu cuenta del Infonavit y no te aparecen los puntos, esto puede deberse a varios motivos. A continuación te decimos.

¿Por qué no tengo puntos en Infonavit?

De acuerdo con el portal Hoy Dinero, Promotora Residencial, mencionó varios motivos por los que los que pueden no aparecer los puntos Infonavit.

No cuentas con una relación laboral vigente

Si al momento de querer solicitar un crédito en Infonavit no cuentas con una relación laboral vigente, no podrás consultar los puntos que tienes. Como solución a esto podrías optar por evaluar otras opciones para solicitar un crédito como trabajador independiente.

Tu patrón no está registrando tus aportaciones

Si no puedes visualizar tus puntos de Infonavit puede ser porque tu patrón no está realizando las aportaciones al IMSS. En caso de que tengas problemas con los pagos puedes reportarlo ante el Infonavit.

Cuentas con un crédito vigente o en trámite

Toma en cuenta que si cotizaste y tienes un trámite en proceso o no has pagado uno, no podrás revisar cuántos puntos tienes, por lo que deberás esperar hasta que termines de pagar el crédito que tienes.

Tu pensión está en trámite

Si iniciaste el trámite de tu pensión no podrás consultar tus puntos de Infonavit, pues ya no eres considerado un trabajador con una relación laboral activa.

Tus datos están incorrectos

Si tus datos del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o tu Clave Única de Registro de Población (CURP) están incorrectos, es posible que tengas problemas al momento de la precalificación.

Para cualquier duda que tengas puedes comunicarte a los números del Infonavit o a través de sus redes sociales oficiales.