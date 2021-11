CDMX rompe Récord Guinness como la ciudad con más puntos WIFI gratuitos

CIUDAD DE MÉXICOS.- La Jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, compartió en sus redes sociales que la CDMX ganó recientemente el Récord Guinness por ser la ciudad con más puntos de WIFI gratuitos en el mundo, "un esfuerzo en conjunto del Gobierno de la CDMX con Telmex y Aruba LATAM" destacó.

La ciudad de México cuenta actualmente con más de 21 mil puntos de acceso a Internet distribuidos alrededor de las 16 alcaldías.

En segundo lugar se encuentra la ciudad de Moscú en Rusia con casi 21 mil, le sigue Seúl, Corea con 13 mil 644, en cuarto lugar está Tokio, Japón con 11 mil 400 y en quinto lugar Berlín, Alemania con 11 mil.

En el año 2018 la ciudad contaba con solo 98 lugares de acceso público a Internet y en tres años se logró agregar más de 21 puntos de acceso nuevos y el proyecto dice que para 2024 planean alcanzar los 30 mil puntos.

El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, José Merino, destaca que los puntos de acceso cuentan con una velocidad de 100 megas, no cuentan con formularios, no se pide ningún dato personal y no tiene restricción ni de tiempo ni de contenido, y asegura que esto lo vuelve no solo el más extensivo sino que a la vez también es el más “abierto y libre”.