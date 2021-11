CDMX propone brazaletes para adultos mayores con Alzheimer

HERMOSILLO, Sonora.- Con el apoyo de todos los grupos y asociaciones parlamentarias del Congreso local, el diputado local del PRI, Jhonatan Colmenares Rentería, propuso la implementación de brazaletes de localización en adultos mayores diagnosticados con Alzheimer, a efecto de tener un instrumento que ayude a agilizar su búsqueda en los casos de extravío o desaparición.

Para ello, presentó al pleno del Congreso capitalino una iniciativa para adicionar la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores, así como del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México.

Destacó el priista que de acuerdo con información del INEGI, en México residen 15.1 millones de personas de 60 años o más, lo que representa el 12% de la población total.

Proponen brazaletes para adultos con Alzheimer

Por lo cual, sostuvo Colmenares Rentería, es fundamentalmente la aplicación de su propuesta en este núcleo de población, en el que se presenta de manera progresiva e irreversible el Alzheimer.

Refirió que de acuerdo con reportes periodísticos, cada mes se extravían al menos cinco adultos mayores, principalmente con Alzheimer, en las diversas alcaldías de la Ciudad de México.

El padecimiento, señaló el legislador, es la principal causa de demencia en personas mayores, entendiendo como demencia al síndrome de naturaleza crónica, debido al progresivo deterioro de la función cognitiva, implicando un serio problema de salud pública.

El diputado del tricolor mencionó que las personas mayores que padecen demencia, corren un grave peligro si no tienen los cuidados necesarios, porque no sólo implica el hecho de que olviden algunas cosas o no tengan ciertos recuerdos, sino que pueden extraviarse si salen de casa y no recuerdan el camino de regreso.

Aunado a lo anterior, la delincuencia, que constituye un peligro latente que afecta a todos los sectores sociales, puede hacerlos víctimas de robo hasta secuestro.

“No me olvides si me olvido”

En este contexto, propuso la instalación de brazaletes y refirió que en la ciudad de Querétaro comenzó ya a instrumentar tal acción que, además, no implicó ningún tipo de inversión, ya que el software fue creado por personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, al tiempo que los materiales y la máquina de láser para grabar pulseras fueron patrocinadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

De igual forma, refirió que las pulseras de emergencia traen el mensaje: “No me olvides si me olvido”, programa que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid junto con la Fundación Gonzalbo-Marqués para personas con demencia o el mal de Alzheimer.

Colmenares Rentería reiteró que por esta razón es que en su iniciativa propone adicionar al artículo 107 de la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México un párrafo, para establecer que las autoridades del Gobierno capitalino que ofrecen el servicio de asistencia remota a la población.

Con ello, sostuvo el priista, podrán celebrar los convenios necesarios para realizar programas que permitan diseñar y otorgar brazaletes u otros accesorios de localización, para personas mayores con diagnóstico médico de Alzheimer u otro padecimiento que no les permita poder orientarse.

Añadió que la exclusividad de acceso a los brazaletes u otros accesorios de localización será de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.