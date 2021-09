CDMX prevé aplicar más de 700 mil dosis antiCovid durante la próxima semana

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de la Ciudad de México tiene previsto administrar un total de 706 mil 867 vacunas antiCovid durante la semana del 14 al 19 de septiembre.

Los sectores poblacionales que se verán beneficiados en esta ocasión serán los jóvenes de 18 a 29 años de edad de la alcaldía Cuajimalpa, quienes recibirán la primera dosis del antígeno de Pfizer, mientras que las personas en ese rango de edad, pero de residentes de las alcaldías Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Tláhuac recibirán la segunda dosis de la vacuna de Sputnik V.

Por otra parte, los habitantes de las alcaldías de Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza, que tengan entre 30 y 39 años de edad, recibirán también la segunda dosis de SputnikV para completar su esquema de vacunación contra el Covid-19.

Te puede interesar: Cómo descargar el certificado Covid-19 por WhatsApp

CDMX estima aplicar más de 100 mil dosis antiCovid cada día

Eduardo Clark García Dobarganes, director General de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), informó que la Ciudad de México estima aplicar 141 mil 373 dosis contra el Covid-19 durante cada día de la semana próxima.

Clark García detalló que esta jornada de vacunación se llevará a cabo en 11 sedes de ocho alcaldías, donde igual que las veces anteriores se ordenará por la letra inicial del primer apellido, y recordó que la vacunación se suspenderá el día 16 de septiembre debido al asueto por la Independencia de México.

El funcionario recalcó que en la alcaldía de Cuajimalpa donde se inoculará por primera ocasión a 48 mil 693 adultos de 18 a 29 años, no se atenderá a personas rezagadas de primera y segunda dosis, pues las vacunas ya se encuentran contabilizadas para este sector de acuerdo a los padrones de registro, y solicitó también no acudir si esta demarcación no le corresponde.

En esta etapa es importante hacer una aclaración, les pedimos a la ciudadanía por favor tomarla en cuenta, estaremos estos cinco días por ahora, no atendiendo rezagos de primero y segundas dosis, si son ustedes rezagados de segunda dosis de Pfizer, hay que registrarnos en el Locatel y recibiremos posteriormente una cita como rezagado en próximas fechas, como hemos hecho en muchas oportunidades anteriores”, detalló.

Te puede interesar: CDMX: ¿Qué alcaldías aplicarán la primera y segunda dosis antiCovid del 14 al 19 de septiembre?

Más de 700 mil adultos de la CDMX serán vacunados contra el Covid esta semana

Durante esta próxima semana se vacunará contra el Covid a 176 mil personas que se encuentran entre los 18 y 29 años de edad, y a 482 mil 174 adultos de 30 a 39 años, de acuerdo a El Universal.

Es necesario que las personas que vayan a recibir el antígeno acudan a la sede que les corresponde respetando el día y la hora indicada, además, en caso de recibir la primera dosis deberá llevar el comprobante prellenado.

En caso de tener alguna duda se puede acceder al portal https://www.vacunacion.cdmx.gob.mx o al teléfono de Locatel al 55-5658-1111.