CDMX: 'El Lunares', líder de la Unión Tepito, es sentenciado a 27 años de cárcel

CIUDAD DE MÉXICO.-Óscar Andrés Flores alias 'El Lunares', principal líder de la Unión Tepito fue sentenciado a 27 años y seis meses de prisión por el asesinato de una mujer, luego de que se le ratifacara la sentencia tras haber impugnado.

Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México indicó que luego de la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, el Ministerio Público también logró que se le ordenara el pago de los conceptos de reparación del daño y gastos funerarios.

Esta Fiscalía solicitó la pena máxima de 50 años para el sentenciado; sin embargo, la autoridad judicial aplicó el principio de NON REFORMATIO IN PEIUS, la cual refiere que quien interpone un recurso de apelación no puede ser colocado en una posición más desfavorable de la que tendría en el caso de no haberlo interpuesto”, abundó Lara López.