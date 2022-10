CDMX: Detienen a conductor del Metro que manejó ebrio; investigan tentativa de homicidio

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó de la detención de Erick "N", operador del Metro que condujo la semana pasada en estado de ebriedad un convoy en la Línea 2 y llevó las puertas abiertas contrarias al andén.

A través de su cuenta de Twitter, la institución indicó que “en seguimiento a una denuncia por la posible comisión del delito de tentativa de homicidio, presentada por autoridades del Metro CDMX, agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión solicitada y obtenida por el Ministerio Público”.

Cabe recordar que la semana pasada, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que se interpuso una denuncia de tipo penal.

Conductor del Metro en estado de ebriedad

El pasado martes, un conductor de un tren fue relevado de forma inmediata en la estación Xola, de la Línea 2, luego de que usuarios denunciarán que abrió las puertas del tren del lado contrario al andén de ascenso y descenso de pasajeros.

Sheinbaum explicó que el director del Metro, Guillermo Calderón, va a reforzar todas las medidas de inspección a los conductores del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

En seguimiento a una denuncia por la posible comisión del delito de tentativa de homicidio, presentada por autoridades del @MetroCDMX, agentes de @PDI_FGJCDMX cumplimentaron una orden de aprehensión solicitada y obtenida por el Ministerio Público pic.twitter.com/iatUZgWo2w — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) October 25, 2022

"Para fortalecer que todos los conductores del metro, evidentemente no venga alcoholizados ni menos, entre otras cosas que ocurren, que si van con el celular, que si van escuchando música, que no es la generalidad, sino que ocurre a veces. El director del Metro está establecido medidas para que esto no ocurra para la protección de la ciudadanía". Agregó: "En este caso no solo hubo medidas administrativas sino que hubo una denuncia penal".

Al respecto, en una tarjeta informativa, el Metro detalló que a través del área jurídica del organismo se denunció penalmente al conductor implicado en el suceso del martes pasado, en el que fue encontrado en estado de ebriedad mientras realizaba la conducción de un tren de la Línea 2.

Te puede interesar: Metro de la CDMX: Denuncian por tentativa de homicidio a conductor del que manejó en estado de ebriedad.