Buen Fin: Profeco llama a Chedraui "rey de las ofertas falsas"

CIUDAD DE MÉXICO.- Chedraui fue catalogado como “el rey de las ofertas falsas” por el Procurador Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, durante la onceava edición del Buen Fin, que se está llevando a cabo del 10 al 16 de noviembre.

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, Sheffield destacó que la edición del 2021 del Buen Fin ha sido un éxito y ha destacado por las compras razonadas del público y las ofertas de los establecimientos que participan en la campaña.

Sin embargo, también mencionó que ha habido quejas, aunque estas han bajado respecto a las presentadas ante la Profeco el año pasado, pues pasaron de mil 56 en 2020 a 472 este 2021.

El año pasado para esta altura del Buen Fin habíamos tenido mil 56 quejas, ahora tenemos acumuladas 472 quejas, han sido menos días de Buen Fin y muchísimo menos quejas".

Chedraui, el rey de las ofertas falsas en Buen Fin 2021: Profeco

Ricardo Sheffield destacó que Grupo Wal- Mart había sido “el rey de las quejas” durante El Buen Fin del año pasado; sin embargo, este 2021 fue desbancado por Chedraui, cadena que hizo ofertas falsas en alimento para perro, inflando los precios y aplicando descuento sobre el precio aumentado y negándose a vender “charolas” a bajo costo argumentando que el precio del producto en oferta era en dólares.

Mientras Wal-Mart bajó de 49% de quejas a 35%, cadenas comerciales como Chedraui y Soriana aumentaron el número de sus quejas durante este periodo de ofertas y descuentos, mientras que Elektra bajo considerablemente las quejas de 7% al 3%.

Croquetas a sobreprecio en Chedraui

El procurador Federal del Consumidor explicó sobre el tema de las croquetas de Chedraui que parecía una burla el consumidor, “fue cotorreo en la forma en que lo presentaron (la oferta)” y más porque se trató de un oferta a nivel nacional, la cual estaba vigente tanto para comercio electrónico como en tiendas físicas.

La Profeco terminó suspendiendo la promoción y evidenciando fuertemente a la cadena comercial, ya que Sheffield cuestionó “¿qué son esos cotorreos? Le suspendimos su promoción. No es a fuerza. Si no quieren una oferta, no la pongan, pero no digan mentiras”.

La cuestión fue que Chedraui promocionó y publicitó las croquetas para perro con un 25% de descuento, pero en realidad costaban 2% más caras respecto a su precio previo al buen fin. Esto se debió a que iniciado este periodo de ofertas subieron 27% las croquetas y las ofertaron en 25% de descuento, con lo que el consumidor terminaba pagando 2% de sobrecosto.

Así lo expresó Ricardo Sheffield: Las croquetas de perro, por ejemplo, las subió 27 por ciento en la semana del Buen Fin y luego las puso en oferta 25 por ciento de descuento, al final están dos por ciento más caras las croquetas que antes del Buen Fin”.

Charolas cotizadas en dólares, en Chedraui

A diferencia del caso de las croquetas que fue a nivel nacional, el caso de las charolas a precio de dólar sucedió en una tienda física en la ciudad de Querétaro. El tema ameritó que se obligara a la tienda a vender el producto y una multa de la Profeco.

Resulta que el producto se ofertaba en 33 pesos; sin embargo, a la hora de pagar se alegó que la oferta estaba en dólares, pero “no se puede vender en ninguna (oferta) que no sean pesos mexicanos, entonces tuvieron que vender su charolita a 33 pesos como lo anunciaron, dijo Ricardo Sheffield.