Brozo responde por Twitter a AMLO tras señalamientos a él, Latinus y Loret de Mola

CIUDAD DE MÉXICO.- Brozo responde señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador asegurando que lo hará el viernes en su programa “Tenebrozo”.

Víctor Trujillo, comunicador que interpreta al payaso Brozo, fue mencionado en la conferencia matutina del presidente López Obrador, quien dijo que Brozo antes “no era así” y que “era inteligente”.

En su cuenta de Twitter el payaso Brozo acusó de haber recibido el mensaje que le envió el titular del Ejecutivo.

Mensaje recibido responde Brozo a AMLO

Mensaje recibido López Obrador. Con mucho gusto te responderé el viernes por #TeneBrozo", escribió Brozo en redes sociales.

Al acusar al periodista Carlos Loret de Mola de "golpeador, mercenario y sin principios" y de hacer "un escándalo" por publicar un reportaje sobre los lujos de su hijo José Ramón López Beltrán, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que "al igual que Brozo", eran una potencia en Televisa "y tenían casi de rodillas a todos los servidores públicos".

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador refirió que el personaje de Víctor Trujillo "no era así" cuando lo conoció.

Además es una gente preparada, más inteligente que Loret de Mola. Loret de Mola, ya lo dije, es un golpeador, un mercenario, sin ideales, sin principios, pero Brozo tenía preparación", expresó López Obrador al recordar que el payaso tuvo "la gentileza" de avisarle sobre la exposición de los videoescándalos de su exsecretario particular, René Bejarano, y el empresario Carlos Ahumada.

“Mañana va a caer una bomba” recuerda AMLO que le avisó Brozo

"Yo no entendí, pero el recado que me mandó a la casa; una tarjeta: ‘mañana va a caer una bomba’ o algo así y sí ¡bomba!", recordó López Obrador.

"Pues él tuvo que cumplir porque eso se armó arriba, por eso no hay que generalizar, a veces los periodistas; es un sistema jerárquico vertical, una cosa es el reportero, otra cosa es el que está en la mesa de corte y confección, el que manda a hacer las preguntas y los de mero arriba, y esos son los jefes de jefes", añadió sobre Brozo.

Brozo filtró preguntas a AMLO

El presidente de México también recordó que en 2006, Brozo hacía preguntas "durísimas" de información general a los precandidatos a la Presidencia de México y aunque a él le mandó las preguntas con las respuestas, "le dije no primo hermano, eso no, casi todos reprobaban".

"Era una gente que conocí, inteligente, con sentido del humor. Ahora no lo he visto, pero cuando me hablan de él, pues es como el Brozo que no conocía, tiene que ver también con esta situación que estamos viviendo de definiciones.

"Además les pagaban mucho, no sé si les sigan pagando igual, pero los mal acostumbraron, pero eso estaban al servicio de cualquier orden, asalariados; estamos hablando de que ganaban un millón de pesos mensuales, todavía hay algunos", añadió sobre el personaje de Víctor Trujillo.

Sobre el reportaje de los lujos en Houston de su hijo mayor, López Obrador declaró que tiene que resistir, además que tiene presente lo que le hicieron a Francisco I. Madero: "la prensa lo acabó".