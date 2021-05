Brozo y Loret hacen video de lo que esperan en el "futuro con AMLO"

CIUDAD DE MÉXICO.- En un lugar desolado, el periodista Carlos Loret de Mola y el payaso Brozo visitaron “el futuro inmediato” que dejó “la gran transformación” de un presidente “absolutamente predecible”.

Rodeados de propaganda política y pepenadores, de cara a las elecciones del próximo 6 de junio, “el payaso tenebroso” y el columnista de EL UNIVERSAL conversaron en un sillón deshecho en el episodio 27 de Brozo y Loret, para Latinus.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Loret de Mola señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador es predecible. “Ya nos lo sabemos, ya no sorprende y ya sabemos a dónde va”, expresó Loret de Mola, quien agregó que el llanto del “me hicieron fraude, va a ser del tamaño de su derrota”.

“Si pierde poquito, de todas maneras va a decir que hubo fraude en aquellos lugares donde no ganó. Si pierde mucho, y aguas con eso, va a querer anular la elección, pasándose la democracia por donde se la tenga que pasar”, refirió Loret.

Ambos coincidieron que al presidente López Obrador no se le reconoce aceptar una derrota electoral y que ha ido construyendo “el escenario del caos” y de decir “árbitro vendido” para decir: “hubo fraude, yo soy el vigilante pa’ tras todo”.

A semana y media de realizarse los comicios, Carlos Loret de Mola refirió que veremos a un López Obrador “recargado”, quien en su mañaneras está “a todo lo que da”, fustigando a los opositores, críticos, vigilantes y contrapesos.

Ambos se imaginaron a López Obrador vetando al Congreso si no obtiene mayoría, “usando el Estado contra todo aquel que no acate si sacrosanta voluntad”. En el capítulo 27, hicieron referiencia a que López Obrador utilizó en video a una bebé como estrategia, “cuando no eres capaz de empatizar con las víctimas”.

“El encanto del candidato opositor que fue, era que era un rompe huevos hacia el poder (...) Cuando eres el poder, no puedes ser el mismo rompe huevos de cuando eras opositor”, señaló el payaso tenebroso.

“Cuando el poder es tu ventaja, quedas reducido a una basura de ser humano que usas tu poder para fustigar a los demás, controlarlos y someterlos”, agregó.

Asimismo, recordaron que próximamente, el presidente López Obrador se enfrentará a la elección sobre la revocación de su mandato.

Loret de Mola señaló que el Presidente “tiene que estar en campaña porque la revocación de mandato es su seguro”. Añadió que si el 6 de junio “se descalabra”, en marzo del siguiente año, López Obrador tiene que ganar la revocación de mandato “como dé lugar, para decir ‘sigo siendo el gran representante de mi pueblo’”.

“Ahí está el gran peligro, porque si es melón o con sandía, acaban siendo mameyes, porque dices, si le va bien en la elección, va a decir ‘es que el pueblo sabe, me da la razón’, pero si no le va bien, entonces es ‘me hicieron trampa y hay que acabar con esas instituciones que nos están descarrilando el futuro’”, indicó Brozo.

Ambos también estuvieron de acuerdo en que López Obrador no ha dado resultados y se convirtió “en todo aquello que prometió combatir”. “Te estás convirtiendo en la bestia de la que juraste defendernos”, señaló el payaso.

El reportero mencionó que hay una ciudadanía que “tira de a loco” al Presidente porque sale con “conspiraciones” que ya nadie hace caso, además que criticó la poca venta de cachitos para la rifa del avión presidencial.

También criticaron el actuar del presidente de México sobre la crisis económica, la atención de la pandemia por coronavirus, inseguridad, falta de medicamentos y la represión contra normalistas en Chiapas.

El periodista declaró que sigue habiendo corrupción y protección “a los de su entorno”. Mencionaron los casos de Manuel Bartlett, Pío López Obrador, Felipa Obrador, Irma Eréndira Sandoval, así como el crédito otorgado a José Ramiro López Obrador.

Sobre el colapso del Metro Olivos, de la Línea 12, Brozo y Loret refirieron que los responsables están a su alrededor, “en su primer círculo”.

Loret y Brozo mencionaron los ataques constantes de López Obrador contra el Poder Judicial, contra el Banco de México y contra el INE.

“No estamos revelando una fantasía, se va contra el Banco de México para tener un gobernador del Banco de México que conozca de ‘economía moral’. Tú ya sabes que la economía moral es obedecer”, dijo Brozo.

Agregó que el Presidente también necesita un ministro presidente de la Corte “que obedezca” y pidió imaginar a quién López Obrador pondría en el INE.

El payaso y el periodista recordaron cuando López Obrador criticaba que el PRI era “la secretaría de elecciones”.

“¿Qué es Morena? La mañanera es un acto de campaña, el Presidente es el coordinador de campaña y Morena es la secretaría de elecciones del gobierno federal. No habíamos visto en la historia reciente de México, un Presidente que se hubiera metido tanto a una elección, como se ha metido este”, señaló Loret.

Para sorpresa de Brozo, Loret de Mola lo sorprendió con unos párrafos de la resolución del Tribunal Electoral por las acusación de López Obrador contra Vicente Fox, a quien acusó de meterse en las elecciones presidenciales de 2006. Indicaron que las expresiones atribuidas al expresidente panista aplican para López Obrador.

“López Obrador no pasaba la prueba de 2006”, dijo Loret de Mola. “Lo de Fox parece una tímida opinión, comparada con la flagrante intervención de López Obrador en las elecciones y el uso del Estado para ir seleccionando candidatos que le van ganando a los suyos e irlos tratando de minar”, agregó el periodista.

Brozo y Loret estuvieron de acuerdo en que México venía de “circunstancias catastróficas”, pero el diagnóstico que le permitió a López Obrador llegar al poder, ”es irrebatible”.

-“A partir de que llegó a Palacio, lo que ha hecho, es poner las cosas todavía peores”, expresó Carlos Loret.

-“Lo que pasó es que tuvo todo y lo deshizo”, respondió Brozo.

Loret de Mola indicó que las elecciones del 6 de junio se van a tratar de “la mañanera contra la realidad”.

“Si tú lo que estás viendo es una realidad caótica, desastrosa; un barco que va sin rumbo a estrellarse contra el iceberg, estás de un lado de la historia. Pero si tu lo que crees es la mañanera, donde te dicen ‘olvídate del presente, estamos tratando de repararlo, mira hacia atrás’, pues entonces ya sabes para dónde irte. O sea, es la realidad contra la mañanera”, dijo Loret y añadió que López Obrador es “impermeable” a la realidad.

Criticaron también que “la oposición no ha sido capaz de construir un discurso que equipare a la narrativa presidencial ‘de vean la porquería de la que venimos’”.

-“Tú ves a la oposición y dices ‘oye, pero qué les sabrán, qué se chingaron’”, refirió Brozo.

-“Donde la oposición no le vaya tan mal, si no entiende que no puede repetir los errores del pasado y tiene que ser contrapeso, está muerta para el 24”, replicó Loret de Mola.

-”Igual que lo que está ahorita viviendo Morena, revisando el poder. Si a la oposición le va bien, entonces vamos a tener que tener nuestra vara en la mano para andarles picando la cola porque así debe de ser, para que nos den resultados, no quimeras”, añadió el payaso tenebroso.

Mencionaron que hay un acto de fe: “Fe en que este presidente va a resolver los problemas, que hasta ahora no ha resuelto; fe en que la oposición no se va a corromper otra vez y va a ser un contrapeso en el Congreso”.

El periodista y Brozo hicieron un llamado a ir a votar el próximo 6 de junio. En el episodio 27 exhibieron una boleta electoral.

“Hay que salir a votar, porque si no votas, lo peor de los partidos tiene su mejor escenario. La podredumbre de los partidos, los que hacen fraude, los operadores electorales, esos, cuando la gente no sale a votar, tienen fiesta y lana para atascarse”, expresó Loret de Mola.

“No dejes en manos de los mapaches el futuro de este país”, agregó Loret.

Es tu derecho creer en lo que tu quieras, pero exprésalo, “porque si te callas el hocico, entonces no estés chingando”, refirió Brozo.

El día de las elecciones, ambos recordaron que tendrán mesas de análisis en Latinus.