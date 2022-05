¿Bronco relatara su vida en un libro que escribe desde la cárcel?

Nuevo León.- La esposa de Ex gobernador, Adalina Dávalos, hizo saber que Jaime “El bronco” Rodríguez Calderón esta escribiendo por todo aquello que esta viviendo en el periodo que pase en encierro en la cárcel.

Menciona también que puede ser muy posible que estos escritos que esta realizando “El bronco” podrían ser incluidos en un libro que el Ex gobernador ya tenia pensado escribir antes de su reclutamiento por los probables delitos electorales y abuso de poder en la requisa de la Ecovía.

El ya lo hacia antes

Fue también la ex primera dama de Nuevo León quien explico que “El bronco” solía escribir y leer cartas de la familia a sus simpatizantes.

“Me platica que a veces se pone a platicar con algunas personas, con la gente que le toca de guardia, pero más que nada se pone a escribir, a leer y a reflexionar de todo lo que hemos pasado como familia en este tiempo”, relató.

Su historia de propia mano

“Le voy a traer los libros que escribieron (de él) a lo largo de 6 u 8 años. Él estaba pensando escribir un libro antes de esto, pero hoy la dinámica pudiera ser diferente por lo que él esta viviendo adentro”



Se le cuestiono a Adalina si era posible que estuviera escribiendo sobre todo lo que esta viviendo en este tiempo y ella respondió:

“Sí, de lo que ha hecho y de lo que ha aprendido en este tiempo y sobre todo reflexionar lo que ha pasado en su entorno, en su familia y en su situación política”.

También tuvo visitas importantes

Se le vio llegar a la ex Primera dama al Penal de Apodaca alrededor de las 11 AM, ella acompañada por los hijos menores del ex gobernador. Dávalos describió que el encuentro con su esposo fue emotivo y nostálgico ya que “El bronco” no había tenido la posibilidad de recibir la visita de sus hijos menores de edad.