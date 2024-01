Bremer se habría pronunciado a favor de la jornada de 40 horas

Hermosillo, Sonora.- Este viernes 5 de enero fue anunciado el fallecimiento del empresario regiomontano Carlos Bremer, reconocido en el ámbito financiero , ganándose el aprecio de los mexicanos por sus labores de filantropía y participación en programas como Shark Tank.

Además de su constante apoyo al ámbito del deporte y también por sus opiniones a favor de la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales.

En Mazatlán, el empresario Carlos Bremer se manifestó en apoyo de la iniciativa de reforma de reducir la jornada laboral a 40 horas: "Yo creo que sería bueno para que la gente le dedique un poquito más de tiempo a su familia" #Video: @pedrovillaycana pic.twitter.com/jV5T1mn9yY— El Universal (@El_Universal_Mx) December 3, 2023

El pasado 3 de diciembre, el empresario fue abordado por El Universal, para saber su opinión acerca de la reforma que busca reducir la jornada laboral.

El presidente del Grupo Value, fallecido a consecuencia de las complicaciones derivadas del desvanecimiento que sufrió el pasado martes 2 de enero de 2024, declaró ante las cámaras de EL UNIVERSAL que tal propuesta sería buena para que "la gente le dedique un poco más de tiempo a su familia".

"Como quiera es muy poco lo que se reduce, entonces, puede lograr los mismos objetivos, la misma capacidad de trabajo y dedicarle más tiempo a los valores y a la familia", dijo el empresario mientras era trasladado en una silla de ruedas.

Respecto a quienes se encuentran en contra de la reducción del tiempo de la jornada laboral, Bremer declaró que no sabe cuál es el problema respecto a la propuesta.

"No sé cuál es el problema. No sé qué les cause problema, pero hay que darle un poquito más de tiempo a la gente para que esté con su familia es muy bueno", fue su posicionamiento a favor de ayudar a recomponer el tejido social.