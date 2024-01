Cómo son los horarios de la jornada laboral actual en México

CIUDAD DE MÉXICO.-La Ley Federal del Trabajo establece que la "jornada de trabajo" es el tiempo durante el cual la persona trabajadora está a disposición del patrón para prestar su trabajo.

La ley regula tres tipos de jornadas de trabajo con límites específicos:

Jornada Diurna: Comprendida entre las seis y las veinte horas, con una duración máxima de ocho horas.

Comprendida entre las seis y las veinte horas, con una duración máxima de ocho horas. Jornada Nocturna: Comprendida entre las veinte y las seis horas, con una duración máxima de siete horas.

Comprendida entre las veinte y las seis horas, con una duración máxima de siete horas. Jornada Mixta: Incluye periodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, con una duración máxima de siete horas y media, siempre que el periodo nocturno sea menor de tres horas y media.

La ley también aborda otras normas relacionadas con la jornada de trabajo, como la posibilidad de determinar la duración de la jornada dentro de los límites legales, la flexibilidad en la distribución de horas de trabajo, el descanso durante la jornada continua, el cómputo de tiempo efectivo en determinadas situaciones, la posibilidad de prolongar la jornada en casos de emergencia, y el pago correspondiente por horas extraordinarias.

Se establece una limitación para la jornada de trabajo de menores de 16 años, con un máximo de seis horas diarias divididas en períodos de tres horas, y se prohíbe su participación en horas extraordinarias, domingos y días de descanso obligatorio. Se especifica el pago adicional en caso de incumplimiento.

Es importante destacar que los tiempos máximos establecidos por la ley no impiden acuerdos entre la persona trabajadora y el patrón para jornadas de trabajo reducidas, es decir, con una duración menor a los máximos legales.

Te puede interesar: ¿Se aprobará en 2024 la reducción de la jornada laboral en México?

Ante cualquier violación a los tiempos máximos o negativa para reconocer este derecho, se exhorta a los trabajadores a buscar asesoría legal en las oficinas de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, donde recibirán asistencia gratuita y personalizada en materia laboral federal.

Puntos para entender la jornada laboral actual en México

1. La duración de la jornada de trabajo es determinada por la persona trabajadora y el patrón, sin exceder los máximos legales especificados.

2. Se permite repartir las horas de trabajo para que la persona trabajadora descanse el sábado en la tarde u otra modalidad equivalente.

3. Durante la jornada continua, se concede un descanso de al menos media hora.

4. Si la persona trabajadora no puede salir durante las horas de reposo o comidas, ese tiempo se computa como tiempo efectivo de trabajo.

5. En casos de siniestro o riesgo, la jornada puede prolongarse para evitar circunstancias peligrosas, pagando las horas extras con una cantidad igual a cada hora de la jornada.

6. La jornada puede prolongarse por circunstancias extraordinarias, pero no exceder de tres horas diarias ni de tres veces a la semana, pagando estas horas extras con un 100% más del salario correspondiente.

7. La persona trabajadora no está obligada a trabajar más allá del tiempo permitido para cada jornada.

8. La prolongación del tiempo extraordinario más allá de nueve horas semanales obliga al patrón a pagar un 200% más del salario correspondiente.

9. La jornada de trabajo para menores de 16 años no puede exceder de seis horas diarias, con descansos de al menos una hora entre los períodos.

10. Queda prohibido utilizar el trabajo de menores de 18 años en horas extraordinarias, domingos y días de descanso obligatorio.

11. En caso de incumplimiento, las horas extraordinarias se pagan con un 200% más del salario, y los domingos y días de descanso obligatorio se pagan con un salario doble.