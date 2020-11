Boletín México: Rompe Biden récord electoral

Rompe Biden récord electoral

Aunque no es garantía de que se convertirá en el próximo Presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden es el candidato al cargo más votado en la historia de su país.

Y es que la participación en las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre fue la más alta en 120 años, pues al menos el 66.7% de los estadounidenses acudieron a las urnas o enviaron su voto por correo.

El Covid en México "no es como para confinar", dice AMLO

Entre las estrategias del Gobierno federal no está implementar el confinamiento ante el repunte de casos Covid que se ha presentado en varios estados del País.

Así lo confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que la emergencia en México, a diferencia de Europa, no es "tan alarmante" como para cerrar comercios o regresar a tomar medidas como el aislamiento.

Prevén que Cienfuegos rechace cargos de narcotráfico

Se espera que el general Salvador Cienfuegos Zepeda escuche hoy los cargos de narcotráfico que se le imputan en una corte de Brooklyn, Nueva York, la misma donde es juzgado Genaro García Luna y donde fue sentenciado Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Se prevé que el ex secretario de la Defensa Nacional se declare no culpable, con todo y que la acusación en su contra está ligada a la del ex fiscal de Nayarit Édgar Veytia, quien ya fue sentenciado a 20 años de prisión por tráfico de drogas.

