México no está en alarma o emergencia por Covid-19 como Europa como para confinar: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-México no está en una situación de alarma y emergencia por la pandemia de Covid-19 como ocurre en Europa, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Grupo Healy le preguntó al mandatario sobre las medidas que tomará el gobierno federal ante el repunte de coronavirus en varios estados y sobre si han hablado de declarar un nuevo confinamiento.

“Nosotros consideramos que, a diferencia de Europa, nosotros no estamos en una situación de emergencia para tomar medidas de confinamiento, regresar a cerrar comercios, no. No es necesario”, contestó.