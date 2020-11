Boletín México: La vacuna no detendrá la pandemia: OMS

La vacuna no detendrá la pandemia: OMS

SUIZA.- Sobre aviso no hay engaño, pues la misma Organización Mundial de la Salud asegura que la vacuna por sí misma no detendrá la pandemia del Covid-19 sino que sólo hará una parte, la otra es seguir con las medidas que tanto han dicho las autoridades, la sana distancia, usar cubreboca, lavarse bien las manos. Si queremos salir de esto pues hay que hacer caso.

Explota pipa, hay por lo menos 14 muertos

La explosión de una pipa cargada con gas LP provocó ayer por lo menos 14 muertos y una persona herida por quemaduras graves. El estallido alcanzó a varios vehículos en la autopista Tepic-Guadalajara, pues se extendió a alrededor de 2 hectáreas a la redonda. Qué lamentable accidente.

Dice AMLO que no es un farsante

El presidente López Obrador respondió a las críticas sobre que ni se mojó al andar supervisando la ayuda en las zonas inundadas en el Sureste del País y dijo que no es un farsante ni un “fifí”. “Ya no me puedo mojar nomás por la foto, estoy haciendo lo que corresponde”, dijo.