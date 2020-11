“No soy un farsante”, dice AMLO ante críticas por no “mojarse” en Tabasco

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no es un farsante ni un “fifí”, ante las críticas de sus detractores por no “mojarse” durante su gira por Tabasco para supervisar la entidad ante las inundaciones.

“Padecí inundaciones desde niño, enfrenté inundaciones, me metí al pantano con el agua hasta el pecho para rescatar gente; ya no me puedo mojar nomás por la foto, estoy haciendo lo que corresponde”, dijo.

López Obrador agregó que si se moja se enferma, o si no guarda sana distancia, podría enfermar de Covid-19.

“Me mojo, me enfermo y qué se gana con eso... o que no guarde yo la sana distancia, me enferme de Covid, pues tampoco. Estoy pendiente, es mi corazón el que les doy, mis sentimientos, mi amor, no soy un farsante, le tengo amor al pueblo por eso estoy en esto, no soy fifí”, dijo.