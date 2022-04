Bloqueo de 200 personas en Temoaya por explotación de mantos acuíferos

TEMOAYA, Méx.-Un aproximado de 200 personas se formaron como bloqueo al tránsito desde Temoaya, por el libramiento de Bicentenario que conecta con Toluca, quienes piden y demandan el cese de la explotación de mantos acuíferos, ya que el manantial que abastece la presa “El Ajolote” se deriva hacia el municipio de Otzolotepec, Estado de México, esto esta afectando a 20 comunidades, cerca de 20 mil personas.

Uno de los delegados, Juan Zacarías, señalo que le piden a la presidenta municipal de Temoaya, Nelly Brígida Rivera Sánchez que le brinde solución a la sobreexplotación de la presa, pero aun ante la demanda, no han tenido respuesta.

Comentan que la alcaldesa dio notificación a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sobre esta inconformidad por la explotación del cuerpo de agua y pero solo “no nos enseña los documentos, solo nos toma el pelo”



"No queremos que nos dé vueltas, nos hemos reunido con ella y nos comprometió que va a encontrar una solución, pero no es así. Le pedimos que nos entregue un oficio, en donde quede estipulado que va a resolver el desabasto, pero no lo hace. Lo que queremos es que no se lleven el agua", dijo.