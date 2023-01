CIUDAD DE MÉXICO.- Beatriz Gutiérrez cumple 54 años ¿qué regalo le hizo AMLO?

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el cumpleaños de su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, con un fragmento del poema "Te quiero", de Mario Benedetti, un ramo de flores y una carta.



"Tus ojos son mi conjuro

Contra la mala jornada

Te quiero por tu mirada

Que mira y siembra futuro.

(Benedetti).

Feliz cumpleaños, amada Beatriz", dice el mensaje que López Obrador escribió a su esposa en redes sociales.

Además del mensaje, publicó un video de 2 minutos con 22 segundos con imágenes de anoche, cuando un grupo de ciudadanos llevó un mariachi para cantar "Las Mañanitas" a la doctora Gutiérrez Müller, quien salió por uno de los balcones de Palacio Nacional para agradecerles.

En otra parte del video se observa al presidente de México, previo a mañanera de este viernes, entregar a Gutiérrez Müller el ramo de flores que iba a acompañado por una tarjeta.

Por todo lo que me ayudas, por todo lo que me apoyas, me proteges y me iluminas, a ver si te gusta", dijo el presidente López Obrador a su esposa.