Banxico anuncia su propia moneda digital que entrará en circulación en 2024

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de la página oficial de Gobierno de México, el Banco de México (Banxico) anunció que a partir de 2024 tendrá su propia moneda digital (CBDC) al considerarla de suma importancia en el futuro.

Banxico informa que hacia 2024 tendrá una moneda digital propia en circulación, por considerar de suma importancia estas nuevas tecnologías y la infraestructura de pagos de última generación como opciones de gran valor para avanzar en la inclusión financiera en el País”, explicó en redes sociales.

Esta medida presentada a casi dos meses del inicio del confinamiento fue propiciada por la necesidad de realizar pagos digitales como es el caso del CoDi, en otros países sus bancos centrales han optado por medidas similares.

Moneda digital no reemplazará al peso mexicano

Asimismo, según han apuntado algunos especialistas, el anuncio de Banxico no se refiere en ningún sentido a un posible reemplazo de la moneda oficial actual, debido a que hasta el momento, la creación de la CBDC de México, solamente forma parte un proceso de cambio por parte del gobierno, para seguir con las operaciones financieras desde el mundo digital.



Para quienes no estén muy versados en este tema, las CBDC no funcionan igual que las criptomonedas, ya que, a diferencia de estas últimas, son divisas digitales que dan mayor seguridad y tienen el respaldo de instituciones que trabajan con mayor estabilidad financiera.



Cabe señalar que el anuncio coincide con la llegada de la próxima gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, quien había señalado ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado que la institución que dirige se hallaba en el análisis de la posible implantación de una moneda digital.