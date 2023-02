Bailarín mexicano busca clasificar a los JO de París 2024 en "break dance"

PUEBLA.- En entrevista con el medio español EFE, Luis Gerardo Deolarte Ortiz, de 22 años, habló sobre su pasión por el baile, en especial el "break dance", y su sueño de representar a México en dicha categoría en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024.

Luis es originario del municipio de Huejotzingo en Pueba y afirma haber estado preparándose para este momento desde que era solo un niño y veía a todos los deportistas compitiendo en los Juegos Olímpicos.

De niño me llamaban la atención deportes como los clavados y el, atletismo, entonces siempre estaba viendo por televisión los Juegos Olímpicos y en el momento que me entero que pueden postular el 'breaking' como un deporte olímpico, nace esa emoción y ese pensamiento de: ojalá podamos estar ahí, y desde hace tres años que ya fue oficial hemos tomado el camino y las cosas más en serio, por lo que no voy a parar hasta cumplir la meta".