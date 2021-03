Baila mambo y swing de alegría tras ser vacunado contra Covid

CIUDAD DE MÉXICO.- Nacho recibió su vacuna contra el Covid-19 y de puro gusto bailó el “Mambo número 8” y un swing.

“La vacuna no me dolió, me duelen más las injusticias, no tengo dinero, pero soy feliz”, afirmó Ignacio García Dávila de 67 años de edad. Bajo el rayo del sol y a ritmo de marimba, Ignacio bailó mambo y swing, sin perder el ritmo.

Voceador desde niño, Ignacio creció en la calle de Bucareli donde están los periódicos más importantes de México, EL UNIVERSAL y El Grafico .

"Crecí leyendo la historia de México y me tocó ser correteado por vender periódicos, lo que era un atentado a la libertad de expresión” en la década de los 60, perteneció a la Unión Nacional de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México AC, que tuvo la Casa del Voceador en Guerrero 50, en la Centro de la Ciudad de México.

Nacho, de 67 años de edad, bailó el “Mambo número 8” y un swing luego de ser vacunado contra Covid-19 en el municipio de Huixquilucan



Video: Especial pic.twitter.com/Ys0A91DrLB — El Universal (@El_Universal_Mx) March 30, 2021

Con añoranza, Ignacio recuerda que vendió periódicos hasta hace dos años. “Ahora me dicen Pepe”, porque pepeno cartón, botellas y aluminio.