Azucena Uresti | Qué dijo la periodista que molestó al CJNG por lo que le lanzó una amenaza de muerte

CIUDAD DE MÉXICO.-La periodista Azucena Uresti, que conduce un noticiario en el medio Milenio, Radio Fórmula y Telediario, fue amenazada de muerte.

Supuestos criminales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dijeron que estaba beneficiando en cobertura a un grupo de autodefensas en Michoacán, quienes, según los criminales, eran narcotraficantes.

No creo que el gobierno no se dé cuenta que no son autodefensas por el tipo de arma que traen. Son narcotraficantes, y cobracuotas. Milenio les está recibiendo dinero a esos secuestradores y extorcionadores", dijeron.