Ayotzinapa: Alejandro Encinas denuncia intentos de sabotaje, filtraciones y espionaje

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandro Encinas denuncia intentos de sabotaje al caso Ayotzinapa, tras la publicación del diario The New York Times que desacredita la investigación.

Y es que el diario The New York Times publicó un reportaje titulado “El caso de Ayotzinapa se resolvió en México. Hasta que las pruebas se desmoronaron”.

En la publicación el medio afirmaba que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación reconoció que mucho de lo que se presentó en la investigación como evidencia “nueva y crucial” no pudo ser verificada como real.

Alejandro Encinas, presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, defendió la investigación sobre la desaparición de los 43 jóvenes normalistas.

Dijo que está sustentada en 154 eventos relevantes que aportaron información y datos relevantes vinculados a lo sucedido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, según publicación de Expansión.

Yo soy el principal sorprendido de esta idea de que yo autodescalifiqué mi trabajo, pues la verdad no, no fue así. Sería una falta de respeto a las compañeras y compañeros de mi equipo de trabajo que me han acompañado de manera muy seria y profesional”, expuso Encinas.