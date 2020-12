Aumenta demanda de crematorios en CDMX, debido a la pandemia de Covid-19

MÉXICO.- El incremento de personas fallecidas durante la segunda oleada de la pandemia de Covid-19, se ve igual que en mayo y junio pasados, según los empresarios de funerarias.

“Está subiendo bastante, ahorita de cada 10 servicios, por lo menos siete u ocho son probable Covid-19 o Covid-19 probado. A muchos no les alcanzan a salir los resultados de la prueba, por eso se quedan como probable”, explicó uno de los propietarios, según la publicación de Milenio.

Varios empresarios de funerarias coincidieron con la afirmación de Javier Lozano, de Funerales Lozano, quien prevé que después del 24 de diciembre las muertes por coronavirus aumenten.

“Anduve en busca de un crematorio, San Nicolás Tolentino está saturado, no tiene horarios, hasta en la mañana ya no tenía más que algunos para el día de mañana; el crematorio que está a un costado de él que es particular, estaba lleno también”, relató.

Según el texto de Milenio, el propietario de la Funeraria Flor del Sinaí, señaló que la segunda ola de la pandemia de Covid-19 “viene más fuerte” y han detectado que los hornos para cremaciones, tanto públicos, como privados, están saturados.

Incluso, según la versión de la propietaria de la Funeraria Galván, en Nezahualcóyotl, Edith Mejía, hay hospitales que incluso ofrecen la cremación.

“Una familia estuvo en el Hospital del IMSS Vicente Guerrero, uno de sus familiares falleció y les dijeron que el mismo hospital ofrecía la cremación”, señaló.