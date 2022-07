Audio falso de AMLO sobre 956 mdp circula en TikTok y revelan cómo se hizo

CIUDAD DE MÉXICO.- Un falso audio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que circula en TikTok y en el que dice que cobró 956 millones de pesos (unos 47 millones de dólares) en campaña electoral y que no le preocupan las muertes por Covid-19.

En realidad fue hecho por un productor para de un productor mexicano que lo publicó para "mostrar lo fácil que es crear una manipulación de este tipo", como dijo él mismo a EFE Verifica.

Falso audio de AMLO circula en TikTok

Usuarios en Facebook y Twitter comparten desde el sábado la supuesta filtración y acusan al mandatario de aceptar sobornos para las elecciones intermedias de 2021, en las que su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), logró retener la mayoría en la Cámara de Diputados.

Me hicieron llegar 956 millones de pesos, vamos a tener mayoría en el Congreso para imponernos por la fuerza, para convencer, persuadir", afirma el mandatario en el supuesto audio de 30 segundos.

Y continúa: "Entonces no creas que me preocupa mucho la saturación de hospitales, los muertos y ya no lo tomamos en cuenta, pero era para esto que siempre el 'tronco' sea nuestro, estoy hablando de miles de millones de pesos".

Explica productor cómo hizo audio falso de AMLO

Pero en realidad es un "collage" de decenas de fragmentos de audio sacados de una entrevista de López Obrador, un montaje que hizo un productor mexicano "en una hora" y que colgó en TikTok para mostrar "lo fácil que es manipular", pero que sirvió para desinformar viralmente.

Con una búsqueda de palabras clave en internet, EFE Verifica no encontró ninguna mención sobre el audio en las grandes televisiones y cabeceras mexicanas ni en medios independientes.

En cambio sí halló un video en la cuenta de TikTok Cicuta Records con 1.2 millones de visualizaciones titulado "El lado oscuro de la edición de audio" en el que el productor mexicano Raúl Rueda muestra cómo creó la grabación con un programa digital.

Además de la edición, a la que le añadió sonidos de restaurante falsos, su "método" incluye también grabar el audio desde un celular dentro de una olla.

En solo una hora de edición se creó un audio falso

Rueda confirmó a EFE Verifica que el material es "totalmente falso" y lo creó en una hora a partir de una entrevista de Epigmenio Ibarra al mandatario y de una de sus conferencias diarias de 2021.

EFE Verifica encontró que en el montaje hay hasta 9 fragmentos diferentes tomados de los videos de YouTube de la entrevista con Ibarra, que dura más de 4 horas, y uno de la "mañanera".

Así, por ejemplo, cuando en el audio manipulado el presidente dice "no creas que me preocupan mucho" las muertes por covid-19, en realidad en el material original está hablando de la oposición y de los movimientos feministas.

"No creas que me preocupa mucho la oposición en cuanto a su agresividad, porque no tienen apoyo como para llevar a cabo movimientos en contra del Gobierno, movimientos 'caserolescos', como pasó en Chile", dice.