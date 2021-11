Atribuyen repunte de coronavirus a la apertura fronteriza México-EU

El incremento de casos en entidades colindantes con Estados Unidos podría ser atribuible a la movilidad y al incremento de pruebas ante la reapertura de la frontera Norte, señaló Adrián Ghilardi, encargado del portal sobre datos Covid de la UNAM.

A dos semanas de que la frontera terrestre con EU fue reabierta a cruces no esenciales, seis entidades de la región aumentaron sus cifras de casos activos: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Chihuahua, Coahuila.

“Totalmente, es eso, porque cuando abren la frontera no solamente hay movimiento de personas, sino que hay más pruebas, cada persona que cruza se hace la prueba”, dijo Ghilardi, investigador del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la Máxima Casa de Estudios.

No es que el virus se esté comportando de una manera diferente, en parte sí, porque hay contagio, hay movimiento, pero sobre todo porque se están haciendo más pruebas porque son pedidas para cruzar; cuanto más pruebas, más activos salen”, apuntó.

Indicó que si bien el número de casos va al alza, el número de muertes no es equiparable debido al nivel de vacunación que tienen estados de esa zona, como Baja California.

No obstante, llamó a estar atentos de una cuarta ‘ola’ de contagios, propiciada por un periodo invernal. Sugirió no bajar la guardia en medidas preventivas ni en la vacunación que, resaltó, aunque no previene contagios, ofrece mejor pronóstico al cursar la enfermedad.

Se espera que los casos aumenten en invierno. eso siempre va a pasar porque pasa con todas las enfermedades, al estar en lugares más cerrados. La cuarta ‘ola’ va a ocurrir, pero es una cuarta ‘ola’ estacional. lo que se necesita no es tanto evitar los contagios, sino evitar las muertes”, indicó.

En cuanto a entidades de la zona Centro que también reportan incremento en casos activos, refirió que podría responder al uso frecuente del transporte público.

“En los sitios urbanos y conurbados de Guadalajara, Ciudad de México, Puebla, me parece que tiene que ver con una hipótesis que yo manejo desde hace mucho tiempo que es el uso del transporte público, que es ahí donde hay un contagio excesivo por estar respirando el aire contaminado”, apuntó.

MAPEO DE CASOS

El experto se ha centrado en el mapeo de contagios en Baja California, con el detalle de casos por código postal y colonia, ya que esa entidad aceptó proporcionar información para que ellos pudieran graficarla.

Con ello, detalló Ghilardi, el Gobierno local puede observar el comportamiento de la pandemia a nivel regional y tomar decisiones más precisas para planear política pública.

Donde más se concentra en este momento es en Mexicali y Ensenada, pero también en ciertas colonias donde van teniendo más casos activos”, dijo.

El proyecto avanza en Guadalajara, Jalisco, celebró.