Atrapados en Egipto: Mexicanos quedan varados por coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde hace un año, Raquel planeó su viaje a Egipto. Ahorró, pidió vacaciones en su trabajo y el 7 de marzo salió de la CDMX con un grupo de 20 personas para vivir la experiencia. Desde entonces se hablaba del Covid-19, pero la situación no era tan delicada, así que pudieron visitar los lugares planeados antes de que fueran cerrados al público.



Aunque notaron poca afluencia en los espacios turísticos, todo transcurrió con normalidad hasta que, hace cuatro días, se dieron cuenta de que su vuelo a México, operado por la aerolínea Lufthansa (encargada del regreso de ella y otros ocho compañeros del grupo) estaba cancelado. Desde entonces no les responden las llamadas y sus oficinas en México están vacías. El pequeño grupo de ocho mujeres y un hombre se trasladó de Asuán a El Cairo en busca de soluciones con la Embajada de México en Egipto.



Para su sorpresa, en El Cairo se enteraron de que son alrededor de 40 los mexicanos que no pueden volver a casa y se integraron a un chat de WhatsApp llamado "Atrapados en Egipto". Ninguno presenta algún síntoma del virus, solo han sido víctimas de la situación.



Este viernes, ella y otros varados se reunieron con el Embajador de México en Egipto, Octavio Tripp Villanueva. En entrevista con EL UNIVERSAL, Raquel habló de la incertidumbre de no tener respuestas.



El embajador nos recibió con buena disposición, están haciendo gestiones con gobiernos amigos para ver si pueden juntar a ciudadanos de otros países como Colombia -por ejemplo- y movernos a todos a nuestros países, pero por el inminente cierre de fronteras las opciones se van haciendo menos", comentó.



Hace menos de una semana se dio a conocer de otro grupo de 78 mexicanos varados en Egipto. La embajada comenzó negociaciones para que ellos y otros 20 paisanos varados regresaran a México en un vuelo Chárter (rentado), pero de última hora los 78 encontraron precios más económicos con una aerolínea y la negociación se cayó, dejando en El Cairo a los otros 20.



Pese a la reunión, que consideró muy positiva (los viernes es día inhábil en Egipto, pero el embajador fue a las oficinas para atenderlos), no ha habido algún ofrecimiento de hospedaje o alimentación para los viajeros por parte de la embajada.



"Hay gente de Michoacán que lleva tres días acá, están en hostales, comiendo una vez al día, ya no tienen dinero para seguir costeando sus gastos. El Embajador nos dijo que están hablando con el gobierno Mexicano para que por lo menos no nos quedemos sin comer, y pues las opciones que nos da o que visualizan es que ellos nos van a estar informando de vuelos que se abran para salir de El Cairo e irnos acercando a donde haya más vuelos hacia México, pero no sabemos si nosotros tendríamos que pagar esos vuelos. Obviamente esto ya se sale de nuestro presupuesto, nosotros ya habíamos contratado nuestro viaje, ya estaba todo pagado", declaró. Ella, en buscar soluciones y hospedaje, ya ha gastado aproximadamente 100 dólares.



La joven llamó al gobierno mexicano a que les brinden el apoyo necesario para volver a sus hogares lo antes posible, antes de que la situación empeore.



El escenario más malo es que tengamos que esperar hasta el 1 de abril (cuando se reanuden las actividades aeroportuarias con normalidad), pero eso implica pagar hostales y comidas. Muchos de nosotros ya estamos gastados y sí afectaría mucho a nuestro bolsillo, en nuestro grupo hay señoras jubiladas de la tercera edad. Hago el llamado a que nos apoyen en el regreso porque mientras más pronto regresemos sería menos costoso para todos. No hay nadie que presente síntomas de Coronavirus de mexicanos".



La otra mitad de su grupo de viajeros volverá a México vía Air France, que no presentó ninguna cancelación.



Si no les hubieran cancelado, Raquel y sus otros 8 compañeros hubieran tomado un primer vuelo LX239 de SWISS operado por Lufthansa a las 03:10 AM de este 21 de marzo con ruta El Cairo-Zúrich. De allí, otro vuelo SWISS número LX1100 con ruta Zúrich-Múnich y finalmente el LX4054 de Lufthansa de Múnich-México. La única información que tienen hasta ahora es que todos los vuelos de Lufthansa están cancelados.



Después de haber tenido un gran viaje, lo único que Raquel desea es poder volver a casa y compartir con su familia las memorias hechas durante ese recorrido que tanto trabajo le costó.