Aspirantes de Morena que no resulten ganadores de la encuesta “son mis hermanos”, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los aspirantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para competir por la Presidencia de la República en 2024, “no son ambiciosos vulgares”.

Son mis hermanos, cómo no me voy a reunir con ellos, me reúno con todos, además no son ambiciosos vulgares, están luchando por una transformación”, dijo.