Así raptaron a María Ángela por fuera de los baños del paradero Indios Verdes

CIUDAD DE MÉXICO.- Así se llevaron a María Ángela por fuera de los baños del paradero Indios Verdes.

Este lunes circularon imágenes que muestran el momento exacto en que la adolescente María Ángela es raptada por un sujeto afuera de los baños del paradero de Indios Verdes de donde desapareció el pasado 19 de enero.

En un video difundido por ForoTV, se observa a un hombre que se aproxima a la adolescente de 16 años, justo cuando la menor se encuentra afuera de los baños esperando a su madre. En segundos, el sujeto se la lleva a una zona donde hay varios vehículos de transporte público estacionados.

En otra grabación difundida por el reportero Carlos Jiménez, parece que el hombre carga a María Ángela para llevarla a la parte trasera de las camionetas estacionadas en el lugar.

De acuerdo con Jiménez, la joven contó que ese día al interior del Metro Indios Verdes, sintió que alguien la picó y que, al llegar al exterior de los baños, donde esperaba a su mamá, se sintió mal y se desmayó.

La menor aseguró que fue llevada en una camioneta a un lugar donde había otras mujeres las cuales estaban esposadas.

Autoridades de Neza buscan ruta del vehículo donde raptaron a María Ángela.

Las autoridades municipales de Nezahualcóyotl realizan una revisión de la ruta que siguieron los presuntos captores de María Ángela, a través de cámaras de vigilancia del gobierno local y particulares de vecinos.

Seguimos buscando para poder establecer si fue a bordo de qué transporte, vehículo, camioneta, lo que haya sido, pero hasta ahorita solamente posibilidades, no tenemos la seguridad, en ese espacio (donde la encontraron) no hay una cámara que dé hacia allá para poder decir mira aquí está el momento donde la dejan, no lo tenemos, pero sí algo que por horarios nos permita establecer qué vehículo pudo haber sido donde la trajeron", explicó Vicente Ramírez, director de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl.