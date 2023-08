Así luce dentro de la finca donde habrían grabado a los jóvenes de Lagos de Moreno; borran letras del CJNG

GUADALAJARA.-Ha salido a la luz un video que revela detalles sobre el lugar donde fueron grabados los jóvenes desaparecidos de Lagos de Moreno.

El video muestra una serie de graffitis en las paredes de la finca, algunos de los cuales han sido eliminados posteriormente.

Entre los mensajes grafiteados se pueden apreciar las palabras "Bienvenidos", "MZ", "A Slaughtering is the best medicine (Una matanza es la mejor medicina)" y "Perro que no es fiel nació pa Gato".

Uno de los elementos más inquietantes es la mención al "Grupo Élite Delictivo de Reacción Inmediata (GEDDRI)" del "CJNG" (Cártel Jalisco Nueva Generación), que fue eliminado de la pared, aunque quedaron rastros que podrían indicar su presencia, incluido un posible logo debajo de la palabra "Bienvenidos".

Los mensajes escritos en redes sociales, inicialmente atribuidos a los supuestos "Mayos de Teocaltiche", asumiendo la culpa por el asesinato, llamaron la atención de la comunidad y las autoridades.

Sin embargo, posteriormente cesaron estos mensajes, presuntamente debido a un error que reveló que en Teocaltiche predominan los "Chapitos", una facción del Cártel de Sinaloa.

Eliminan letras del CJNG

Las iniciales del cártel, CJNG, también estaban presentes en los graffitis y han sido eliminadas.

¿Quiénes son los jóvenes desaparecidos?

Roberto Olmeda Cuéllar

Roberto Olmeda Cuéllar tiene 20 años y es joven estudiante que este lunes regresaría a clases de sexto semestre de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad de Guadalajara.

Jaime Miranda

Jaime Adolfo Miranda de 21 años, es albañil, aparentemente entrenaba junto a Roberto y su padre, pues lo mencionan en el en vivo que realizó desde el mirador de La Cruz.

Diego Lara Santoyo

Mientras que Diego Lara Santoyo de 20 años, era herrero como su papá.

Uriel Galván

Uriel Galván tiene 19 años, es el menor de los cinco, practica también boxeo, su vehículo con placas JTJ8638, fue el primero que localizaron a un lado de la parroquia Arcángel a metros del mirador donde se les vio por última vez en Lagos de Moreno.

Dante Cedillo Hernández

Por último Dante Cedillo Hernández es el más grande pues tiene 22 años, él es ciclista profesional, trabajaba en un restaurante y acababa de abrir su negocio de silicones para ventanas.