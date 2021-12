Así descubrieron al "Monstruo de Ecatepec" que canibalizaba víctimas: "Las hacía tamales"

ESTADO DE MÉXICO.-Juan Carlos Hernández Bejar, conocido como el "Monstruo de Ecatepec", fue capturado en el año 2018 junto con su pareja y fueron señalados de varios crímenes terribles.

Al momento del arresto en octubre iba su pareja -de nombre Patricia Martínez Bernal- y ambos llevaban una carriola donde había un torso de mujer que pensaban tirar en un basurero.

Datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México señalan que el ahora detenido se dedicó a cazar a sus víctimas desde el 2012.

¿Cómo descubrieron al "Monstruo de Ecatepec"?

El reportero Osvaldo Muller contó al programa SNSerio cómo descubrió la historia que causó impacto en todo el mundo.

De acuerdo a Muller, un viernes terminando una junta en el medio donde trabajaba preguntó que si se podía ir porque escuchó que en Ecatepec se hablaba de un caníbal.

"Ellos pensaron que estaba loco. Teníamos algo de información porque se había filtrado que habían encontrado a una pareja que iba acompañada de unos niños tirando restos humanos en Jardines de Morelos, pero solo era eso, no había más información", comentó.

Sin embargo, el periodista señala que luego recibió una llamada telefónica que le confirmaba la historia.

"No te puedo dar mi nombre pero busca en Jardines de Morelos", indica que le dijo la persona en la llamada.

Osvaldo detalla que acudió a Jardines de Morelos y preguntó a unos panaderos sobre lo que investigaba pero no supieron darle más información y fue un niño el que reveló el caso.

"Ya nos íbamos muy tristes porque no encontramos la información y los panaderos no nos dijeron nada, en eso escucho a un niño que me dice "hey, ¿si yo te digo no me matan?"", declaró en el programa.

Yo le dije que nadie lo iba a matar, y en eso me hizo con su lengua la seña de dónde estaba la casa donde ocurrían los crímenes.

"Entonces en ese momento empieza a llegar la Fiscalía, entramos al aire, eran las 7 de la noche, y me dicen las autoridades que encontraron restos de más de 20 mujeres, que estaban en el refrigerador, en tambos y en bolsas de alimentos para perro", afirmó.

¿Qué características tenían las mujeres encontradas?

Osvaldo Muller reveló que casi siempre las víctimas tenían el mismo patrón: Madres solteras que salían a trabajar y que Patricia era quien escogía las víctimas, y no Juan Carlos.

"Patricia y Juan se conocieron en un bar y así lo decían. En un principio cuando él le plantea empezar a matar, ella le decía que no, entonces la golpeaba y demás... después de las golpizas ella empieza como a ceder... cuando ve cómo mata a la primera ella también empezó luego a participar... después de eso, ella escogía a las víctimas, no Juan", aseveró.

Muller comentó que él estableció una muy buena relación con la familia de Juan Carlos, y pudo conocer más a detalle al criminal.

"Cuando quería entrevistarlo él me pedía salir con una gabardina, lentes negros, parecido a los intocables, también quería que le pusieran música", agrega.

El reportero además dice que cuando escuchó los testimonio de que la carne de las víctimas la hacía tamales tuvo problemas con comer ese platillo.

"Cuando yo escuché lo de los tamales, yo no comí tamales ni pozole...yo me tardé meses para poder digerir... En la declaración cuando la leyó el Ministerio Público él (el Monstruo de Ecatepec) dice que le gustaba que le hicieran tamales, milanesa con la carne de las piernas..."

Casa del Monstruo de Ecatepec

¿Quién era el Monstruo de Ecatepec?

Juan Carlos Hernández Bejar fue detenido en octubre del 2018 y acusado de matar a más de 20 mujeres y de vender su carne y comerlas.

Patricia Martínez Bernal declaró que solía hacerse amiga de las víctimas.

Las llevaba a su domicilio para que tuvieran relaciones con Juan Carlos, quien dijo en sicología que su relación con Patricia era como la de los leones: “La leona trae la comida y él espera”.

En una declaración Patricia dijo:

“Juan Carlos le cortó un cacho de carne de la pierna derecha, filetéandola, sacando cuatro bisteces y yo hice carne asada y comimos de ahí mi esposo Juan Carlos y yo, metiendo el resto del cuerpo de ella en un bote de cartón y en la noche la fuimos a tirar a un terreno baldío de la calle Lázaro Cárdenas, sobre las vías, en un diablito. Como la gente sabía que éramos basureros, no se les hacía raro que tiráramos basura en la noche”.

El “Monstruo de Ecatepec” revela que si sale seguirá matando mujeres

Un video filtrado a través de redes sociales mostró parte de la declaración de Juan Carlos.



Al principio del video, el feminicida señaló: "Prefiero que mis perritos coman carne de estas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno, mil veces que coman los perritos y las ratas a que ellas sigan caminando por ahí".

Al cuestionarle si recibió atención sicológica indicó: "Yo estoy bien, yo estoy bien, lo que hago está bien patrón, porque estoy limpiando el mundo de porquería, yo estoy completamente sano y bien".

Durante el interrogatorio a Juan Carlos, no se le vio alguna señal de remordimiento, incluso señaló que mientras él siga vivo, y si es que llega a salir libre de cualquier delito, continuará asesinando mujeres.

El Monstruo de Ecatepec dijo que de salir libre “seguiría matando a mujeres” y que prefirió que sus perros se alimentaran de la carne de sus víctimas. pic.twitter.com/M0Km1bhusZ — Héctor Jiménez Landín (@JimenezLandin) October 10, 2018

¿Dónde está el "Monstruo de Ecatepec"?

Actualmente el “Monstruo de Ecatepec” está preso en el penal de Chiconautla, en el Estado de México.

Entre junio y octubre del 2019, Juan Carlos y Patricia recibieron 8 condenas que juntas suman 327 años de cárcel.

De acuerdo al periodista Héctor de Mauleón, “los Monstruos de Ecatepec se encuentran una vez por semana en el área de visita conyugal del penal de Chiconautla".