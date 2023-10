Asesinato de director de Policía en NL estaría vinculado a crimen organizado

MONTERREY, Nuevo León.- Este viernes se dio a conocer que el recientemente asesinado director de la Policía Municipal de Hidalgo, Lucio Juárez Lara, no había superado los exámenes de control de confianza, y su caso está siendo investigado en relación al crimen organizado. Así lo aseguró el secretario de Seguridad del Estado de Nuevo León, Gerardo Palacios Pámanes.

Aproximadamente ocho horas antes del asesinato a tiros del secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Lucio Juárez Lara, fuerzas combinadas del Ejército, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Justicia del Estado, Fuerza Civil y la policía municipal, habían detenido a cuatro presuntos integrantes del crimen organizado.

Operativo previo esa mañana en Hidalgo, NL

Dicho operativo en conjunto había tenido lugar alrededor de las 05:40 horas del jueves en la intersección de las calles Felipe Guerra e Iturbide, en la cabecera municipal de Hidalgo.

Durante el mismo, se identificó a un grupo de personas, coincidiendo una de ellas con las características físicas de un sospechoso que estaba siendo buscado por su participación en actividades de la delincuencia organizada.

Los cuatro detenidos fueron identificados como Ismael "N" de 36 años, Carlos "N" de 43, José "N" de 38 y Cecilia "N" de 43 años de edad. Al ser sometidos a una revisión, se les halló en posesión de varios indicios que los relacionan con actividades del narcotráfico.

Asimismo, les fueron asegurados un arma larga abastecida con 20 balas, un cargador con la misma cantidad de municiones, 180 bolsas con una sustancia granulada similar al “crystal”, 10 dosis de hierba verde y seca tipo mariguana, tres mil 900 pesos en efectivo, una mochila, un bolso, una báscula digital y dos celulares.

La Secretaría de Seguridad del Estado informó que los detenidos ya eran buscados por su presunta responsabilidad en hechos ilícitos como parte de un grupo del crimen organizado que opera en los municipios de Hidalgo, Abasolo y Mina.

Unas ocho horas después de la detención de los cuatro sospechosos, a las 13:24 horas del jueves, se reportó la ejecución a balazos de Lucio Juárez Lara, secretario de Seguridad Pública de Hidalgo.

Sobre el caso, Gerardo Palacios Pámanes, secretario de Seguridad del Estado, señaló que ya hay pistas sobre el móvil, pero no se pueden revelar, salvo que se investiga con la línea de crimen organizado.

En Sonora sí fue avalado por Policía

Asimismo, señaló que hay informes de que el jefe policial acribillado a balazos no pasó exámenes de control de confianza en 2014, aunque posteriormente los habría acreditado en Sonora, y por ser homologados tendrían validez en el todo el país.

Además, señaló que el alcalde de Hidalgo, Guadalupe Jesús Rodríguez Lozano (MC), no reportó a la Secretaría de Seguridad del Estado el nombramiento de Lucio Juárez Lara al frente de la corporación municipal, ante lo cual no sería secretario, sino encargado de la dependencia policial, hecho que sin embargo no minimiza el crimen.

A raíz del homicidio se ha incrementado la presencia de la Fuerza Civil, sin descartar que se asuma el control de la corporación.