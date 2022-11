Asegura AMLO que presidente de Argentina es su amigo y niega diferencias por BID

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes durante su conferencia matutina que habló con el mandatario argentino, Alberto Fernández, sobre la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y descartó diferencias entre ambos.

Alberto Fernández es mi amigo, somos compañeros y amigos, estaba invitado porque se iba a llevar a cabo la reunión de la Alianza del Pacífico, estuvimos viendo lo del BID, pero eso no significa ningún distanciamiento”, dijo.

López Obrador destacó también que el presidente Fernández es una buena persona.

Fernández molesto con AMLO, aseguraron medios argentinos

En días pasados la prensa de Argentina aseguró que Alberto Fernández canceló su viaje a México porque se encontraba “molesto” con López Obrador debido a la disputa por la presidencia del BID, la cual ganó Ilan Goldfajn, economista de Brasil respaldado por Estados Unidos.

Tal resultado acabó con las aspiraciones de la candidata argentina Cecilia Todesca, quien finalmente apoyó la candidatura de Brasil.

López Obrador comentó que Fernández le pidió el apoyo para Todesca, pero que México tenía ya a su candidato, Gerardo Esquivel.

"En el fondo del asunto es que nosotros nos parece inaceptable que se continúe con la misma política del dominio de los intereses de Estados Unidos en América, pues ganó el candidato respaldado de ese país. Argentina es un pueblo hermano y Alberto es una gente muy cercana a nosotros si les va a ayudar eso, adelante y ojalá que les cumplan. Yo ya me he vuelto muy escéptico, pero me puedo equivocar, qué tal si la primera acción del BID, para taparme la boca, sea un apoyo a Argentina”, aseguró el mandatario mexicano.