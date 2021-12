Asegura AMLO que "no son muchos los casos" de ómicron en México

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que este martes durante la presentación del informe “El pulso de la salud” se dará a conocer lo relativo a la pandemia de coronavirus.

El pasado 21 de diciembre, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que México se tienen registrados 23 casos de la variante “ómicron” de Covid-19.

Durante la conferencia matutina de este lunes, AMLO expresó:

Del Covid, de esta nueva variante, ya se ha registrado en México no mucho, no son muchos los casos, lo que tenemos con la información es que no han aumentado los contagios y lo más importante no se han incrementado los fallecimientos, eso no quiere decir que pueda darse una situación especial, pero toco madera, hasta ahora no hemos tenido problema”, dijo.