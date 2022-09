"Arrojar peluches del Dr. Simi no es ilegal": Suprema Corte

MÉXICO.- El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Zaldívar respondió una pregunta sobre la ilegalidad o no de aventar muñecos del Sr. Simi en los conciertos. Se trata de una costumbre que ha tomado mucha fuerza tanto al interior del país como en el extranjero. El ministro aclaró que no es una práctica penada por la ley, pero dio algunos consejos.

El ministro es un usuario de Tik Tok que se añadió este año. Su propósito al abrir la cuenta fue conectar con la gente y responder sus dudas legales o sobre el funcionamiento de este organismo. Algunos de los temas que ha tratado en suS videos son, por ejemlo, la despenalización del aborto y lo relativo a la objeción de conciencia.

En lo relativo a los peluches, Zaldívar dijo que si bien no es ilegal arrojarlos, sí deben tomarse en cuenta algunas precauciones. Entre ellas, mencionó tener en cuenta las normas propias del lugar donde ocurre el evento, no arrojarselo a nadie a la cara o lastimarlo y no escribir mensajes de odio.

Por qué se unió a Tik Tok

El ministro presidente cuenta con 148 mil seguidores. Ha declarado que la función de su cuenta es informar a los más jóvenes:

“Decidí ingresar a esta plataforma porque me interesa acercarme a la parte más joven de nuestra sociedad, porque creo que lo que hacemos en la Suprema Corte es muy importante para la vida de todas y todos ustedes, porque tiene que ver con sus derechos humanos", declaró al abrir su cuenta.

Los usuarios se interesaron por un fenómeno que ha despertado las más diversas reacciones por parte de los artistas. Recientemente, Imagine Dragons apreció el gesto de los peluches, pero otros artistas como Café Tacvba los han destruido frente a los asistentes. Hasta la reina Isabel II tuvo uno en su funeral.

