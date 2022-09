Así reaccionó Imagine Dragons al recibir su Dr. Simi en San Diego

Tijuana, Baja California.- La legendaria banda de rock, Imagine Dragons se presentó el pasado 14 de agosto en Petco Park de San Diego.

Una de las sorpresas de la noche fue cuando el vocalista de la agrupación, Dan Reynolds recibió tres icónicos muñeco del Dr.Simi frente a sus fanáticos.

Sus admiradores se mostraron conmovidos cuando el intérprete de "Demons" sentó a uno de los peluches junto a los otros y continuó cantando en los escenarios.

Los mexicanos han manifestado su admiración a los artistas otorgándoles este inusual obsequio en sus presentaciones. Algunos de los famosos que han podido tener a 'este médico' son: Coldplay, Mac de Marco, Aurora, The Strokes, Maroon 5, The Killers, Gorillaz, Chvrches y My Chemical Romance.