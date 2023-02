Cártel Inmobiliario: Arrestan a hermana de Christian Von Roehrich por presunta corrupción

CIUDAD DE MÉXICO.-Fue detenida este domingo en Querétaro Sofía, la hermana del diputado local del PAN de la Ciudad de México, Christian Von Roehrich, acusada de corrupción en tema de inmuebles.

De acuerdo al periodista Carlos Jiménez, la mujer será llevada al penal femenil de Santa Martha.

Actualmente la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sigue buscando a Cristian Von Roehrich para encarcelarlo.

Agentes de @PDI_FGJCDMX cumplimentaron en el estado de Querétaro orden de aprehensión contra Sofía “N”, por su posible participación en la comisión del delito de asociación delictuosa, relacionado con caso de corrupción en bienes raíces de Benito Juárez. En breve más información pic.twitter.com/lDfiNn0aQ1— Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) February 19, 2023





Ordenan captura de panista Christian Von Roehrich por presunta corrupción

La Fiscalía de la Ciudad de México ordenó la captura del diputado local Christian Von Roehrich por su presunta participación en una supuesta red de corrupción inmobiliaria, en la Alcaldía Benito Juárez.

Debido a su impacto en la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México, y en particular para vecinas y vecinos de la alcaldía Benito Juárez, sobre todo personas compradoras de buena fe, de inmuebles en áreas de alta plusvalía, construidos de manera irregular, les informo que detectives de la Policía de Investigación aprehendieron a Ismael “N”, Jose Ramón “N” y Alejandro “N”, ex servidores públicos de esa demarcación”, comentó el vocero de la dependencia, Ulises Lara López.

Según la Fiscalía, “los tres ex funcionarios desempeñaron cargos públicos en esa demarcación, durante la administración que encabezó Christian, actual diputado local y ex alcalde en Benito Juárez”.

Cabe mencionar que en la Ciudad de México no es necesario llevar a cabo un juicio de procedencia ya que las y los legisladores locales no cuentan con fuero constitucional, por lo tanto, Christian “N” no cuenta con inmunidad procesal.