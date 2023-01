“Aquí hay gato encerrado": Periodista señala que Fernando Espino podría estar detrás del presunto “sabotaje” del metro

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la separación de dos vagones en la estación Polanco de la Línea 7 del Metro, recientemente el director del sistema, Guillermo Calderón, descartó que este hecho se debió a una falta de mantenimiento, pues encontró un tornillo flojo y otro degollado en la placa de seguridad, lo que lo catalogó como un hecho "atípico e inusual".

Estas aclaraciones han generado incertidumbre a muchos ciudadanos, entre ellos el periodista Braulio Luna, quien subió un video a sus redes exponiendo sobre el caso y presentando datos que “no le van a gustar nada al líder del sindicato del metro”, Fernando Espino.

El comunicador señala que tras esta conferencia, mecánicos del metro, especialistas y técnicos del metro, han indicado que "algo así, solamente podría hacerlo alguien que conociera técnicamente cómo funciona el metro y que tuviera acceso a los talleres del mismo".

¿Quién tendrá acceso a esos lugares?, Pues claro, los trabajadores del metro y los miembros del sindicato", dijo.

Según indica Luna, los propios especialistas, técnicos y mecánicos del metro han señalado que hay posibilidades de que el líder del sindicato del metro, Fernando Espino, esté detrás del “sabotaje”, apuntando a que las razones no son golpear a la Jefa de Gobierno, si no al director del metro, Guillermo Calderon.

¿Por qué estaría Espino detrás del sabotaje?

Cuando Guillermo Calderon llegó a la dirección del metro redujo el presupuesto en diversos rubros en los que se mostraba muy beneficiado Fernando Espino, dice Luna.

Asimismo, implementó mecanismos de vigilancia que evitaron el robo de partes en el metro, como los 20 motores (con un valor de "500 mil pesos" cada uno) extraviados en la pandemia y que, de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía, citadas por Luna, los posibles responsables serían trabajadores cercanos a Fernando Espino.

Estos trabajadores no habrían sido suspendidos, despedidos o sancionados de ninguna forma, al contrario, se les ascendió", comenta.

El periodista finalizó mencionando que la secretaría de la defensa y la guardia nacional han encontrado que no se está realizando correctamente el mantenimiento del metro, pues se utilizan piezas de mala calidad o que no cumplen con los estándares necesarios. También se habría encontrado que el 50% de las cámaras del metro no funcionan.