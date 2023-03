Aprueban que ataques con ácido se equiparen como feminicidio en grado de tentativa

CIUDAD DE MÉXICO.- Por medio de un dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para que los ataques con ácido u otras sustancias corrosivas en contra de mujeres se puedan equiparar en mejor medidas a un feminicidio en grado de tentativa.

La propuesta sustenta que un ataque con ácido tiene una afectación considerablemente grave sobre la víctima, poniendo en riesgo su vida, pero también su dignidad, su integridad personal y amenaza su forma de vida.

La iniciativa es impulsada por las legisladoras del PRI; Montserrat Arcos, Ana Lilia Herrera, Adriana Campos Huirache, Melissa Vargas Camacho y Jacqueline Hinojosa.

En tribuna, la diputada Montserrat Arcos destacó que las víctimas de este tipo de ataques tienen una "muerte social" debido a que una niña o mujer "marcada" en su cuerpo o rostro es propensa a ser excluida por su aspecto.

Además, expuso que el dictamen vela por el derecho de las mujeres a tener una vida libre de violencia, frente a los 11 feminicidios diarios en nuestro país y la misoginia que las aqueja día con día.

Refirió que el año pasado, falleció una mujer identificada como Mirta ltzel, producto del ataque que sufrió y que le ocasionó graves daños en el rostro y pecho, mientras que a Luz Raquel le arrojaron alcohol y prendieron fuego, quemándola viva.

En mi partido tenemos un compromiso por defender a las mujeres. Por eso promovimos esta iniciativa, porque una mujer que ha sido atacada con ácido nunca más será la misma", subrayó la legisladora, para luego agregar que en estas causas no hay colores ni hay partidos, "tenemos que sumarnos todas, y yo no me quiero quedar callada", dijo.