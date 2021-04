Aplican nuevamente doble no circula en CDMX por contaminación

CIUDAD DE MÉXICO.-La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la contingencia ambiental por altas concentraciones de Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que se determinaron restricciones vehiculares para este martes.

Detalló que a las 16:00 horas se registró un valor máximo de ozono de 159 ppb en la estación de monitoreo CCA-UNAM, ubicada en la alcaldía de Coyoacán, por lo que además se recomendaron diversas medidas para la salud de las personas.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

La tarde del lunes se activó el Doble Hoy No Circula debido a las altas concentraciones de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México #LasNoticiasDeForo pic.twitter.com/uHmbTC9B2A — Foro_TV (@Foro_TV) April 26, 2021

Ante la contingencia ambiental, mañana 27 de abril se deberán suspender su circulación, de las 5:00 a las 22:00 horas, los vehículos con holograma de verificación 2, así como los automotores con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 6, 7 y 8, así como aquellos cuya matrícula está conformada sólo por letras.

También los vehículos de uso particular con matrícula local sin holograma de verificación y los vehículos con matrícula foránea de uso particular que no porten holograma de verificación o cuyo holograma no sea “E”, “00” ó “0”.

Además, los taxis con holograma de verificación “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en el párrafo anterior les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Sin embargo, habrá excepciones para los vehículos que porten holograma “E”, “00” o “0” cualquiera que sea su uso (salvo unidades de reparto de gas licuado de petróleo), así como para todos los de emergencias, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y distribución de combustibles.

Hoy a las 20:00 horas se emitirá el boletín informativo respectivo para informar de las condiciones meteorológicas y de calidad del aire que prevalecerán en la Zona Metropolitana del Valle de México.