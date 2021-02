Aplican en arranque 10% de vacunas contra Covid-19 de AstraZeneca a adultos mayores en 144 municipios: Salud

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- En el día del arranque de la segunda etapa de la vacunación contra Covid-19 en México se aplicó el 10% de las dosis de AstraZeneca en 30 entidades del País, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.

“Ayer se pusieron 87 mil 472 vacunas, las AstraZeneca, se puso el 10% ...aquí es la fase dos, no se ha terminado con la vacunación del personal de salud, se hará con la Pfizer”, dijo.

En el primer día se vacunaron adultos mayores en 144 municipios y en 539 puntos de vacunación.

“Se irán ampliando. Tamaulipas y Nuevo León ayer no pudieron vacunar por cuestiones climáticas y las personas adultas mayores son vulnerables a los cambios climáticos, no quieren que se cause daño”, explicó.