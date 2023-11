Anuncian nueva reducción de suministro de agua a CDMX y Edomex ante crisis del Sistema Cutzamala

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la crisis que registra el Sistema Cutzamala por falta de lluvias, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que la Ciudad de México y el Estado de México enfrentarían a una nueva reducción en el suministro de agua.

Como respuesta a esta situación, se ha decidido disminuir el suministro de agua a la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) en 3 metros cúbicos por segundo. Esto implica que el suministro, que inicialmente era de 12.2 metros cúbicos por segundo, se verá reducido a 9.2 metros cúbicos por segundo.

La decisión fue anunciada en una conferencia de prensa conjunta con el Gobierno de la Ciudad de México y autoridades federales, señalando que esta reducción tendrá un impacto en 12 alcaldías de la CDMX.

El jefe de Gobierno, Martí Batres, recordó que en los últimos años el Sistema Cutzamala ha enfrentado sequías durante el periodo de lluvias, por lo que se mantiene un bajo caudal del líquido.

Ya hemos comentado en otros momentos que el sistema Cutzamala se encuentra en una situación crítica, no ha recibido el agua que regularmente estaba recibiendo, no es un problema nuevo, tiene varios años. No obstante, tenemos un caudal de agua en el Cutzamala que es menor al que deberíamos tener para el abastecimiento de la Ciudad de México y del Estado de México", indicó.