Anabel Hernández revela la verdad sobre Emma Coronel y expone el rol de las mujeres en el narcotráfico

CIUDAD DE MÉXICO.-Anabel Hernández, reveló el significativo papel que juegan las mujeres en el narcotráfico y cómo el machismo forma parte del espiral corruptivo en México.

La periodista, quien esta semana publicó su nuevo libro, Emma y las otras señoras del narco (Grijalbo), afirmó en entrevista con Elena Reina que los capos más importantes del País comienzan a "coleccionar mujeres" una vez que lo tienen todo económicamente hablando.

Gracias a su importante trayectoria, Hernández García ha sido testigo de cómo las amantes y esposas son el apoyo emocional de los narcotraficantes y aseguró, sin ellas no existirían.

Son las que no los repudian, los abrazan, las que hacen que ellos se justifiquen de «Bueno, yo hago esto por mi familia». Estos hombres solos no podrían traficar, no existirían, no sobrevivirían", expresó.