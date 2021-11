Emma Coronel es sentenciada a tres años de prisión en EU; juez le desea "buena suerte"

ESTADOS UNIDOS.- Emma Coronel, la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue sentenciada este martes a pasar 36 meses en prisión por delitos relacionados con narcotráfico.

Cumplirá sentencia en una prisión federal, 3 años, muy por debajo de las pautas de sentencia y un año completo por debajo de lo que el gobierno recomendó al juez.

Cabe recordar, que la ex reina de belleza se declaró culpable en Estados Unidos por tráfico de drogas y lavado de dinero, por lo que sólo estaba a la espera de la sentencia.

La esposa del narcotraficante sólo pasará 27 meses más en la cárcel, pues se le contará los nueve que lleva presa desde que fue detenida en Virginia.

Esto le dijo el Juez

Espero que críe a sus gemelas en un entorno diferente al que ha experimentado hasta la fecha usted. Buena suerte".

Se declaró culpable de tres delitos

En junio Coronel Aispuro, quien tiene dos niñas gemelas con Guzmán, se declaró culpable de tres delitos: asociación ilícita para traficar cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana; lavado de dinero y participación en transacciones de propiedades pertenecientes a un narcotraficante.

Durante la audiencia del martes, la esposa de “El Chapo” dijo que quizás sería difícil para el juez Contreras ignorar que ella es la esposa de Guzmán.

“Quizás por eso se siente en la obligación de ser un poco más duro conmigo. Pero le ruego que no lo haga”, dijo Coronel Aispuro con voz temblante. “Hoy me duele mucho el sufrimiento que he causado a mi familia al estar ante esta situación. Mis padres me inculcaron el respeto, la gratitud y la honestidad pero también me enseñaron a aceptar mis errores y pedir perdón por ellos”.

Coronel Aispuro también habló de sus hijas.

“Ellas ya estaban creciendo sin uno de sus papás. Por eso le ruego que no permita que crezcan también sin su mamá”, le dijo al juez.

El juez Contreras sostuvo que en su sentencia tuvo en cuenta la ayuda que Coronel Aispuro otorgó a Guzmán y al Cártel de Sinaloa pero también consideró que ella era una menor cuando se casó con él y su papel en el trasiego de droga y operaciones del cartel fue bastante mínimo.

Coronel Aispuro está presa desde que fue arrestada en febrero de este año en el aeropuerto Dulles, en Virginia.