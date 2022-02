Anabel Hernández critica a Carlos Loret: “De fingir ser corresponsal de guerra en Afganistán a sentirse mártir de la libertad de expresión”

CIUDAD DE MÉXICO.- La periodista Anabel Hernández se refirió a Carlos Loret de Mola de fingir ser corresponsal de guerra en Afganistán a sentirse mártir de la libertad.

En su cuenta de Twitter, Anabel Hernández, autora de varios libros sobre seguridad y narcotráfico, posteó un comentario en relación a Loret de Mola.

Y posteó: Así mismo debe de ser claro que desde 2005 no he recibido demanda alguna por parte de @SergioMayerb @FelipeCalderon Genaro García Luna u otras personas mencionadas en mi trabajo periodístico. Es su derecho la replica, así cómo el mío corroborarlo en su momento”, sostuvo.

Los mensajes los escribió al compartir un tuit de Carlos Loret de Mola donde decía lo siguiente el comunicador:

El presidente está acorralado. No sabe como zafarse del escándalo de la casona de su hijo. Y hoy me vuelve a calumniar y encima me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo. Es un delito. Está fuera de sin este aspirante a dictador”.